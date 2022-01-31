  • BIST 2.006,34
  • Altın 760.75474
  • Dolar 13.3198
  • Euro 14.8836
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Kuzey Kore, ABD’yi vurabilecek balistik füze denedi

»
Kuzey Kore, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nı vurabilecek bir balistik füze denediğini doğruladı.
Kuzey Kore, ABD’yi vurabilecek balistik füze denedi

Kuzey Kore, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nı vurabilecek bir balistik füze denediğini doğruladı.

Güney Kore ve Japonya dün, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denediğini duyurmuştu. Hwasong-12 balistik füzesi, Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana fırlattığı 7. füze ve 2017'den beri denediği en büyük füze oldu.

Ülkenin resmi haber ajansı KNCA, denemenin Hwasong-12 sisteminin operasyonel etkisini kanıtladığını ifade ederek fırlatılan uzun menzilli füzenin fotoğraflarını da yayınladı.

Görüntüler arasında, füzenin savaş başlığına takılmış kamerayla uzaydan çekildiği söylenen fotoğraflar da bulunuyor.

Paylaşılan uzaydan çekilmiş fotoğraflarda Kore Yarımadası ve çevresi görülüyor.

SON BEŞ YILDA BİR İLK

Uluslararası tepkilere ve BM yasağına rağmen gerçekleştirilen balistik füze denemesi, nükleer silah sahibi Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemelerini sürdüreceği yönünde endişelere yol açtı. Hwasong-12 füzesinin 4 kilometreden daha fazla menzili olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kore beş yıldır nükleer füze denemesi gerçekleştirmemişti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahsızlanma amacıyla yürüttüğü görüşmeler 2019'da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim, ABD ve müttefiklerinin düşmanca politikalardan vazgeçmediğini, bu nedenle füze denemelerine devam edeceklerini ve orduyu güçlendireceklerini belirtmişti.

2017’DE TANSİYON FIRLAMIŞTI

Trump’ın 2017'de Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ‘ateş ve öfkeyle’ yanıt vereceklerini söylemesi üzerine Kuzey Kore, Guam'a balistik füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu.

Aynı yıl Kuzey Kore'nin en az 6 defa Hwasong-12 füzesini test etmesi tansiyonu daha da artırmıştı.

ABD son füze denemesine gereken yanıtı vereceğini belirtirken Güney Kore lideri Mun Jae-in de dün fırlatılan füzenin 2017’deki gerilimi hatırlattığını ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İphone’Un Son Güncellemesine Hamile Adam Emojisi Damga Vurdu28 Ocak 2022 Cuma 22:35
  • Tiktok Fenomeni İphone’un Arkasındaki Gizli Tuşu Buldu: ‘Hayatımı Değiştirdi’28 Ocak 2022 Cuma 20:51
  • Elon Musk: Biden insan formunda rutubetli bir kukla28 Ocak 2022 Cuma 11:03
  • Nadir bir 'kayıp halka kara delik' bulundu28 Ocak 2022 Cuma 10:32
  • AB Mahkemesi, Intel'e kesilen 1 milyar avronun üzerindeki para cezasını iptal etti28 Ocak 2022 Cuma 00:50
  • Bilim İnsanları Nükleer Füzyonda 'Yanan Plazma' Hedefine Ulaştı27 Ocak 2022 Perşembe 23:50
  • Apple, İphone Üzerinden Temassız Ödeme Özelliği Üzerinde Çalışıyor27 Ocak 2022 Perşembe 21:50
  • AB: Whatsapp Kişisel Veriler Hakkında Kullanıcıları Daha İyi Bilgilendirmeli27 Ocak 2022 Perşembe 21:40
  • AB: WhatsApp Kişisel Veriler Hakkında Kullanıcıları Daha İyi Bilgilendirmeli27 Ocak 2022 Perşembe 18:51
  • Ormanlar Yok Oluyor Ama… ABD’de Mekanik Ağaç Geliştirildi26 Ocak 2022 Çarşamba 23:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti