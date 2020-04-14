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Kuzey Kore bir füze denemesi daha gerçekleştirdi

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Kuzey Kore bir füze denemesi daha gerçekleştirdi
Kuzey Kore bir füze denemesi daha gerçekleştirdi

Kuzey Kore’nin, Munchon kentinden Doğu Denizi'ne ‘çok sayıda’ kısa menzilli kruz füzesi fırlattığı belirtildi.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Kuzey Kore’nin bir füze denemesi daha gerçekleştirdiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang’ın bugün Kore yarımadası ile Japonya arasındaki Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli kruz füzesi fırlattığını duyurdu.

Genelkurmay, ordunun durumu yakından takip ettiğini ayrıca hem Güney Koreli hem de ABD’li istihbarat yetkililerinin analizlerinin sürdüğünü açıkladı.

Kim Il-sung'un doğum yıldönümünden bir gün önce gerçekleşti

Deneme, Kuzey Kore’nin kurucusu Kim Il-sung'un doğumunun 108. yıldönümünden bir gün önce gerçekleştirildi. Aynı zamanda Güney Kore’nin parlamento seçimlerinden bir gün önceye denk geldi.

Kuzey Kore, 29 Mart’ta da Japon Denizi'nde bir test gerçekleştirmiş, bunu 'süper geniş' çoklu roketatar denemesi olarak adlandırmıştı.

Ülkenin Lideri Kim Jong-un da sadece birkaç gün önce askeri tatbikata katılarak, ordu mensuplarıyla poz vermişti.

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