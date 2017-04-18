Kuzey Kore füze testlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı

Kuzey Kore, tüm ulusal kınamalara ve ABD ile artan gerginliğe rağmen füze testlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Kuzey Kore, bugün tüm kınamalara ve ABD ile artan gerginliğe rağmen füze testlerinin devam edeceğini açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han Song-Ryol, “Askeri üslerimizde yıllık, aylık, hatta haftalık olarak füze testlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. ABD’nin askeri harekete geçmesi halinde savaş patlak verecektir” dedi.

ABD, geçtiğimiz günlerde nükleer füze programı tehdidine karşı Kuzey Kore yarımadasına Carl Vinson savaş gemisini göndermiş ve iki ülke arasında gerginlik tırmanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump siyasi tırmanışa ilişkin Twitter hesabında “Kuzey Kore başının belasını arıyor” ifadelerine yer vermiş, Kuzey Kore’den ise “Her an savaş patlak verebilir” karşılığı gelmişti. Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore’yi ABD’yi sınanamaması konusunda uyarmıştı.