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Kuzey Kore, Güney Kore ile masaya oturmayı reddetti

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Kuzey Kore, Güney Kore ile masaya oturmayı reddetti
Kuzey Kore Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı An Tong Chun, St. Petersburg'da Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu toplantısına katılan Güney Koreli yetkililerle görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Kuzey Kore Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı An Tong Chun, St. Petersburg kentindeki Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu toplantısına katılan Güney Koreli yetkililerle görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Sputnik'in sorularını yanıtlayan An, "Güney Koreli yetkililerle görüşme planımız yok" diye konuştu.

Bugün sabah saatlerinde iki ülkeden heyetlerle görüşen Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Pyongyanglı temsilcileri Seullu mevkidaşlarıyla St. Petersburg'da buluşturma girişiminde bulunacağını ifade etmişti.

Ancak görüşmelerin ardından konuşan Matviyenko, Kuzey Kore kanadının müzakerelere hazır olmadığını belirtmişti.

 

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