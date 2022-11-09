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Kuzey Kore, Japon Denizi’ne balistik füze fırlattı

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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.
Kuzey Kore, Japon Denizi’ne balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin bu yıl 32. kez füze denemesi kapsamında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı ifade edildi.
Füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliği (KAIHO), söz konusu füzenin düştüğü bölgede hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin doğu kıyılarına fırlattığı balistik füzenin türünün saptanmaya çalışıldığı kaydedildi.

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