  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Kuzey Kore, kripto para çalarak nükleer silahlara yatırım yapıyor

» »
Kuzey Kore, kripto para çalarak nükleer silahlara yatırım yapıyor
Kuzey Kore, kripto para çalarak nükleer silahlara yatırım yapıyor

Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

ABD merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis, Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığını açıkladı.

KUZEY KORELİ ADRESLERE AKTARILIYOR

Bu saldırıların yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldığını belirten Chainalysis; çalınan paranın, Kuzey Kore kontrollü adreslere aktarıldığı ifade edildi.

Hackerların, çaldığı paraları aktarmak için çalınmış dijital kimlikler, kod açıkları, kötü amaçlı yazılımlar ve gelişmiş sosyal mühendislikten yararlandığı belirtilirken, saldırılardan çoğunun Lazarus Grubu adlı bir hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor.

ÇALINAN PARALAR NÜKLEER SİLAHLARA GİDİYOR

Raporda, Lazarus isimli grubun 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsviçre TL’deki Değer Kaybını Değerlendirdi: Bizim İçin Nimet, Türkler İçin Dehşet02 Ocak 2022 Pazar 16:35
  • Döviz Kurlarında Yeniden Hareketlilik29 Aralık 2021 Çarşamba 17:15
  • Döviz güne nasıl başladı?29 Aralık 2021 Çarşamba 09:42
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?28 Aralık 2021 Salı 09:39
  • Reuters, TL’deki Değer Kaybının Kadın İstihdamına Etkisini Yazdı: İşsiz Kalıyorlar27 Aralık 2021 Pazartesi 20:55
  • Dolar/TL 11,70’ten, Sterlin/TL 15.70’ten İşlem Görüyor27 Aralık 2021 Pazartesi 13:10
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?27 Aralık 2021 Pazartesi 10:09
  • Kur Korumalı Mevduatta Kur Düşerse, Farkı Hesap Sahibi Ödeyecek24 Aralık 2021 Cuma 18:20
  • Bitci Coin Yakacak23 Aralık 2021 Perşembe 22:37
  • "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" Sistemi Nasıl İşleyecek? Merkez Bankası'ndan Uygulama Talimatı23 Aralık 2021 Perşembe 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti