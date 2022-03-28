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Kuzey Kore lideri: Durdurulamaz bir askeri güç olacağız

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini ve “durdurulamaz bir askeri güç” yaratacağını duyurdu.
Kuzey Kore lideri: Durdurulamaz bir askeri güç olacağız

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini ve “durdurulamaz bir askeri güç” yaratacağını duyurdu.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim adamları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kim, “Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz” dedi.

Kim’in, ayrıca yeni füzenin ABD’nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı. Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim’in, “Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını” vurguladığı belirtildi.

BALİSTİK FÜZE DENEMESİ GERİLİMİ ARTIRDI

Kuzey Kore, geçen perşembe gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde, Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi’ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkesinin “ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır olduğunu” söylediği kaydedilmişti.

Kim’in ayrıca “Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz” dediği kamuoyuna yansımıştı. Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen denemelerini sürdüren Pyongyang’ın son hamlesine başta Japonya, Güney Kore ve ABD’den sert tepki gelirken, Kuzey Kore’nin yeni geliştirdiği füze ile ABD’yi vurabileceğine dair iddialar ise küresel güvenliğe dair endişeleri artırmıştı.

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