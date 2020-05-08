Kuzey Kore lideri Kim, Çin'in Covid-19 salgınıyla mücadelesini takdir etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i, Pekin yönetiminin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına alma konusundaki başarısından ötürü takdir etti.
Kore Merkezi Haber Ajansı, Kim'in Şi'ye gönderdiği mesajda, "Çin Devlet Başkanı'nı tebrik ettiğini, benzeri görülmemiş salgına karşı savaşta zafer kazanma şansını elde etmesini takdirle karşıladığını ifade ettiğini" duyurdu.
Kim'in mesajının ne zaman gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.
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