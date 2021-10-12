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Kuzey Kore lideri Kim: Düşmanımız savaşın kendisidir

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor." dedi.
Kuzey Kore lideri Kim: Düşmanımız savaşın kendisidir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor." dedi.

Savunma geliştirme fuarında konuşan Kim, savunma imkanlarını artırmanın Washington veya Seul'e karşı bir savaşı amaçlamadığını belirtti.

Yonhap Haber Ajansına göre, Kim, bölgedeki ABD varlığı nedeniyle Güney Kore ile mevcut gerilimi çözmenin kolay olmadığını belirterek "ABD sık sık ülkemize düşman olmadığının sinyallerini veriyor ancak öyle olmadığına inanmak için herhangi bir davranışsal zemin yok." dedi.

Güney Kore'yi ülkesine karşı "çifte standart" uygulamakla suçlayan ve "ikiyüzlü" olarak nitelendiren Kim, Pyongyang'ın, Seul'ün "meşru müdafaa haklarını ihlal etmeyi" sürdürmesi halinde yanıt vereceğini kaydetti.

Kim, askeri imkanları artırmanın Seul'ü hedef almak anlamına gelmediğinin altını çizerek "Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Füze denemeleri sürüyor

Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yapmıştı.

ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.

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