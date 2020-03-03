Kuzey Kore lideri Kim, füze ateşlemesini koronavirüse karşı maske takan askerlerle 'maskesiz' izledi

Ordunun füze denemesini yerinde izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüse karşı alınan maske tedbirine uymadı. Kim, maske takan askerlerin yanında maskesiz bir halde ateşlemeyi izledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ordu güçlerinin dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemesini, yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle maske takan askerlerle izlediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, Kim'in, dün ülkenin doğusundaki Wonsan kentinde yapılan savaşa hazırlık tatbikatını yerinde izlediği belirtildi.

Haberde, tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığı, ateşlenen kısa menzilli balistik füzelerin de Kuzey Kore'nin doğu sınırlarına düştüğü ifade edildi.

Kim'in etrafındaki askeri yetkililerin maske taktığı vurgulanan haberde, kendisinin ise tatbikatı maske kullanmadan takip ettiğine dikkat çekildi.

Ülkede vaka tespit edilmedi

Haberde, Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle askerlerin toplu eğitim yapmalarının geçici yasaklandığı vurgulandı.

Kuzey Kore'de henüz koronavirüs bağlantılı bir vaka ya da buna bağlı ölüm görülmedi ancak internetten yayın yapan Daily NK gazetesi, ocak ayından bu yana ülkede 20'den fazla kişinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti.