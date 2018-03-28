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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Çin'i eşi ile birlikte ziyaret etti.

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Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret ettiği resmi olarak duyuruldu
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Çin'i eşi ile birlikte ziyaret etti.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua ziyaretle ilgili haberinde Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı ve görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Şinhua ajansının haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarılarak şu sözleri duyuruldu:

"Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir."

Kuzey Kore tarafından görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada ise ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir önem arz ettiği vurgulandı.

Bu aynı zamanda Kim Jong-un'un 2011 yılında ülkesinin liderliğini devralmasından sonra yurt dışına gerçekleştirdiği ilk resmi gezi oldu.

Bu ziyaretin, Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile masaya oturmadan önce gerçekleşmiş olmasının önemine dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini kabul etmişti.

Gelecek ay Moon Jae-in ile görüşmesi bekleniyor

Analistler, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin bu zirve öncesi bir araya gelebileceğini ön görüyordu. Çin, Kuzey Kore'nin temel ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Pazartesi günü gerçekleşen resmi ziyaretle ilgili Japonya ve Güney Kore medyasında, Kuzey Kore'den üst düzey bir yetkilinin Pazartesi trenle Çin'e geldiği ve bu kişinin Kim Jong-un olabileceğine dair haberler yer almıştı.

Kim Jong-un'un Nisan ayında Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile Mayıs ayında ise ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor.

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