Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey

Kim hakkındaki tek bilinmeyen de bu değil. 2011 yılında iktidara gelen Kuzey Kore lideri hakkında cevaplanmamış beş soruyu derledik.

1. Kim Jong Un ne zaman doğdu?

Kim'in doğum tarihini kesin olarak bilmiyoruz.

Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi Dr. Edward Howell, "Doğduğu yılla ilgili pek çok tartışma var; 1982, 1983 ya da 1984 olabilir" diyor.

Büyükbabası Kim Il Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü de Güneş Günü olarak kutlanıyor.

Ancak daha geniş aile konusunda pek çok ayrıntı gizemini koruyor.

Kuzey Kore uzmanı Dr. Howell, Kim'in üvey kardeşleri olduğunu ve bunlardan biri olan Kim Jong Nam'ın 2017 yılında Malezya'da suikasta kurban gittiğini söylüyor.

Kim Jong Un'un babasının en az dört farklı partneri olduğu iddia ediliyordu; ancak ilişkileri çoğunlukla gözlerden uzak tutuldu.

Annesi Ko Young Hui'nin Japonya'da doğduğu ve 1960'larda dansçı olarak çalışmak üzere Kuzey Kore'ye gittiği düşünülüyor.

2018 yılında, Ko Young Hui'nin 1973 yılında Japonya'yı ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları bulundu.

2. Kim Jong Un'un eşi kim?

Bu konuda da net bilgi yok. Ri Sol Ju adında bir eşi olduğu biliniyor, ancak ne zaman evlendiklerine dair kesin bilgi yine yok; 2009'da evlenmiş olabileceklerine dair spekülasyonlar var.

Ri Sol Ju hakkında çok az şey biliniyor. Bir performans sırasında Kim'in dikkatini çeken eski bir şarkıcı olduğuna dair söylentiler gündeme gelmişti.

Bu isimde bir Kuzey Koreli sanatçı var ama aynı kişi oldukları hiçbir zaman resmi olarak teyit edilmedi.

İstihbarat yetkililerinden alıntı yapan bir milletvekili, Ri Sol Ju'nun 2005 yılında Asya Atletizm Şampiyonası için Kuzey'in amigo takımında Güney Kore'yi ziyaret ettiğine ve Çin'de şarkıcılık eğitimi aldığına inandıklarını söyledi.

Kuzey Kore, Ri'nin Kim'in eşi olduğunu söylemenin ötesinde herhangi bir ayrıntı vermedi.

3. Kim Jong Un'un kaç çocuğu var?

Burada, kesinleştirilmesi zor bir başka aile ayrıntısıyla karşı karşıyayız.

Ri Sol Ju'nun hamile olduğuna dair spekülasyonlar 2016 yılında bir süre gözden kaybolmasının ardından başladı, ancak hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı.

Daha önceki iki çocuğunun 2010 ve 2013 yıllarında doğduğuna inanılıyor, ancak herhangi birinin erkek olup olmadığı ve dolayısıyla potansiyel bir halef olup olmadığı bilinmiyor.

Kuzey Kore lideri, yaklaşık 10 yaşındaki kızı Kim Ju Ae ile birçok kez kamuoyunun karşısına çıktı.

"Çocuklarının hikayesini hala tam olarak bilmiyoruz" diyen Howell, Kim Jong Un'un yakın arkadaşı olan ABD'li eski basketbol yıldızı Dennis Rodman'ın 2013 yılında verdiği bir röportajda kızının adını açıkladığını hatırlatıyor.

Kuzey Kore uzmanı "Başka çocukları da var ama onlar hakkında çok az şey biliniyor. Annelerinin kim olduğunu bilmiyoruz" diye ekliyor.

Pek çok uzmanın (ve Güney Kore istihbarat teşkilatının) aksine Howell, Kim Ju Ae'nin bir sonraki lider olmak üzere yetiştirildiğine inanmıyor.

Zira henüz çok küçük ve Kim Jong Un'un nüfuzlu kız kardeşi Kim Yo Jong'un daha fazla deneyimi ve elitlerle daha iyi bağlantıları var, bu da onu kardeşinin yerine geçmesi daha muhtemel bir aday haline getirebilir.Howell, "Kuzey Kore lideri füze fırlatmalarında, ziyafetlerde ya da futbol maçlarında kızıyla görülüyor çünkü aile babası ve yardımsever bir lider olarak görülmek istiyor" diyor.

4. Ülke bu kadar fakirken Kim Jong Un lüks içinde mi yaşıyor?

Kuzey Kore ve lideri, nükleer silahlar ve balistik füzeler geliştirmesi nedeniyle yıllardır Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkeler tarafından uygulanan sert yaptırımlarla karşı karşıya.

Ancak Dr. Howell, Kim Jong Un'un yaptırımlardan kaçmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyor.

"Ülkede özellikle rejim tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir örtülü ödenek var. Kim; kendisinin ve ailesinin lüks bir yaşam tarzını sürdürebilmesini istiyor."

Howell, dünya çapında Kuzey Kore'ye para sağlamaya istekli ülkeler olduğuna inanıyor ve başka yollarla da fon sağlayabileceğine dair iddialar var.

Kuzey Kore'nin interneti olmayan izole bir ülke sanıldığını belirten Howell, bunun yanıltıcı olduğunu ve devlet tarafından işletilen bir interneti bulunduğunu, siber savaşın önemli bir strateji haline geldiğini ve rejimin "ekonomisini ve nükleer programını yürütmek için para çalmak amacıyla diğer ülkelerin bilgisayar sistemlerini hacklediğini" savunuyor.

5. Kim Jong Un halkını önemsiyor mu?

2020'de bir askeri geçit töreninde yaptığı konuşma Kim Jong Un'un farklı bir yönünü gösterdi.

Birliklerine pandemi ve son doğal afetlere karşı gösterdikleri çabalar için teşekkür etti. Bir noktada, ülkenin mücadelelerinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Bu, bir Kuzey Kore lideri tarafından nadir görülen bir duygu gösterisiydi.

Bazı gözlemciler, ülke artan bir ekonomik krizle karşı karşıyayken Kim'in üzüntüsünü göstermeye çalışıyor olabileceğini öne sürdüler.

Bununla birlikte Kuzey Kore lideri, büyükbabası Kim İI Sung tarafından başlatılan lüks trenlerle uzun mesafeli seyahat geleneğini sürdürüyor.

Kim Jong Un'un babası Kim Jong İl'e 2001 yılındaki yolculukta eşlik eden bir Rus askeri komutan, Orient Express adlı anı kitabında bu yolculuğun zenginliğinden bahsetmişti.

"Rus, Çin, Kore, Japon ve Fransız mutfağından her türlü yemeği sipariş etmek mümkündü" diye yazmıştı. "Canlı ıstakozlar ve prestijli Bordeaux ve Burgundy şarapları da Paris'ten uçakla getiriliyordu."