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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek?

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek?
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek?

Japonya basını, hakkında hasta olduğu yönünde söylentilerin olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın bitkisel hayatta olduğunu iddia etti. İddiaya göre başarısız olan ameliyat sonucunda Kim Jong-un'ın sağlık durumu iyice kötüleşti.

Japonya basını nisan ayı başında hastanede Kuzey Koreli doktorlar tarafından ameliyata alınan Devlet Başkanı'nın aşırı kiloları ve doktorların kaygılarının da etkisiyle komplikasyonların oluştuğunu, bunun da ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu aktardı.

Kim Jong-un'un ölmesi durumunda yerinde gelecek liderin ismi bilinmiyor.

Bugüne kadar Kuzey Kore'de iktidar babadan oğula geçerek devam etti. Kim Il-sung tarafından kurulan ve ardından baba Kim Jong-il tarafından yönetilen hanedandaki Kim Jong-un'un varisi şimdilik bilinmiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölürse yerine kimler geçebilir?

En muhtemel aday: Kız kardeşi Kim Yo-jong

Güney Kore'deki Sejong Enstitüsü'nden uluslararası analist Cheong Seong-Chang'e göre Koreli liderin kız kardeşi Kim Yo-jong'un iktidara gelme ihtimali en az yüzde 90.

Kim hanedanlığından gelen ve halihazırda iktidarda en aktif olan siyasi figürlerden biri.

Özellikle son yıllarda Kim Jong-un ABD başkanı Donald Trump ile yaptığı zirve dahil bütün dünya liderleriyle yaptığı toplantılarda kız kardeşini yanında bulundurdu.

Kim Yo-jong, Güney Kore'de yapılan 2018 Kış Olimpiyatları sırasında Kuzey Kore iktidar ailesinden Seul'e ayak basan ilk kişi oldu.

32 yaşındaki Kim Yo-jong'un ülke siyasetindeki nüfuzu ciddi ölçüde artırdı.

Önündeki tek engel: Kadın olmak

Fransız Stratejik Araştırmalar Vakfı (FRS) araştırma uzmanı Antoine Bondaz'a göre, Kuzey Kore rejiminin uzun yıllardır ataerkil kültürü benimsemesi ve kadınlara siyasette çok fazla yer vermemesi Kim Yo-jong'un iktidara gelmesine engel olabilir.

Bondaz, eski kraliyetlerde olduğu gibi Kim Jong-un'un çocuklarının ülkeyi idare edecek yaşa gelene kadar, halalarının bu görevi sürdürebileceği görüşünde.

Abi, Kim Jong-chul: Siyasetten uzak bir hayat yaşıyor

Kuzey Kore liderinin abisi olan Kim Jong-chul'u siyasetten uzak tutan babası Kim Jong-il idi. Eski lider "çok efemine" olduğu gerekçesiyle oğlunun liderlik vasfı olmadığına karar vermiş, yerine küçük kardeşi Kim Jong-un'u tercih etmişti.

Dört yıl önce Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli eski diplomat Thae Yong Ho’ya göre Kim'in abisi Kim Jong-chul rejim gözünde sadece yetenekli bir gitarist ve herhangi bir resmi unvanı yok.

Abisi Kim gibi Amerikan basketbolunun hayranı olan Kim Jong-chol’un İsviçre'de eğitim gördüğü biliniyor.

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