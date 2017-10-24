Kuzey Kore lideri Kim Jong-un taklidini gerçek sandılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bulunan gökdelen ofisi şaka yapmak için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi giyinen bir kişiyi ağırladı.

Son aylarda kızışan ABD - Kuzey Kore gerilimi komikli şakaları da beraberinde getiriyor. Popüler kültür ikonu haline gelen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un geçtiğimiz günlerde ABD'de yapılan bir şakanın tam da odağında yer aldı.



Kim Jong-un gibi giyinen bir kişi yanında bir muhafız ile beraber New York'ta bulunan Trump Building gökdelenine gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ı görmek istediğini söyledi.



Şakacı bir YouTuber olan Qpark ve kiralık çakma Kim Jong-un, New York'un çeşitle bölgelerinde gezintiye çıktı ve insanların tepkileri kameralara yansıdı.



Kim Jong-un'un yanından geçen kişiler 'roket adam' ve 'Bunun Amerika'da ne işi var?' diye bağırdı. İkili önce Harlem bölgesinde bir berbere girdi ve Kim Jong-un'un saç kesimine karşı bir tepki almayı bekledi.

Çakma Kim Jong-un'u gören kişiler onu hemen tanıdı. Bazıları da çakma Kim Jong-un'a eski basketbolcu Dennis Rodman ile olan sıkı fıkı dostluğunu hatırlattı.



Bazı kişiler de çakma Kim Jong-un'u durdurarak fotoğraflar çektirdi. Tüm bu gezintinin ardından ikili Trump Building gökdelenine doğru yola koyuldu.



Resepsiyona doğru ilerleyen çakma Kim Jong-un 'Donald Trump'ı gördün mü?' diye sordu. Karşılarında Kim Jong-un'u gören güvenlik görevlileri büyük bir şaşkınlıkla 'Üzgünüm, bu gizli bir bilgi' yanıtını verdi.

Bu sırada binada bulunan çok sayıda kişi ikiliyi durdurarak fotoğraf yağmuruna tuttu ve ardından güvenlik görevlileri ikilinin binayı terk etmesini istedi. İkili son olarak New York'un Kore Mahallesi'ne doğru yola koyuldu ve bölgedeki çok sayıda kişi karşılarında Kim Jong-un'u görünce adeta şok geçirdi.



Fakat bu şok ve korku bile bölgedeki insanları fotoğraf çektirmekten alıkoyamadı. Facebook ve YouTube'a yüklenen video yalnızca 14 saat içerisinde bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi.



Videonun altına 'Buradaki asıl sorun insanların onu gerçekten Kim Jong-un sanması' ve 'Kim Jong-un, Trump'tan daha fazla saygı görmüş' gibi yorumlar yapıldı.