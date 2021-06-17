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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede gıda sıkıntısı olduğunu kabul etti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi Merkez Komitesi üyeleriyle yaptığı toplantıda ülkede gıda sıkıntısı olduğunu kabul etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkede gıda sıkıntısı olduğunu kabul etti

Komite üyelerine hitap eden Kim, tarım sektörünün geçen yıl yaşanan ve sellere yol açan tayfunlar nedeniyle tahıl üretim hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Ülkede gıda fiyatlarınını hızla arttığı bildiriliyor.

Kuzey Kore haberlerini 2010 yılından bu yana ülke dışından (ABD, AB ve Güney Kore'den) izleyen NK News haber kuruluşu, ülkede 1 kilo muzun 45 dolara satıldığını bildirmişti.

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