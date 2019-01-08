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Kuzey Kore lideri Pekin'i ziyaret ediyor

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Kuzey Kore lideri Kim, resmi ziyaret için son bir yılda dördüncü kez Çin'e gitti. Ziyaretin, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni bir zirveye hazırlığı gündeme getirebileceğine dikkat çekiliyor.
Kuzey Kore lideri Pekin'i ziyaret ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Pekin'de. İki lider arasındaki görüşmenin, ABD-Kuzey Kore arasında yeni bir zirvenin hazırlığı olabileceği de belirtiliyor.

Kim'i ve eşi Ri Sol Ju'yu taşıyan özel zırhlı tren yoğun güvenlik önlemeleri altında Salı sabahı Pekin'e ulaştı. Çin medyasının bildirdiğine göre Perşembe gününe kadar sürmesi beklenen ziyarette Kim'e Kuzey Kore'nin nükleer müzakerecisi, dışişleri bakanı ve savunma bakanının da dahil olduğu kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Bu Kuzey Kore liderinin Çin'e yaptığı dördüncü ziyaret. İki liderin daha önce yaptığı görüşmelerden ikisi, Kim Jong Un'un Güney Kore lideri Moon Ja-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvelerin öncesine rastlamıştı. Bu nedenle son Pekin ziyareti Kuzey Kore liderinin Trump'la yeniden bir araya gelebileceği yorumlarını artırdı.

2011'in sonunda göreve gelen Kim, iktidarının ilk altı yılında herhangi bir resmi ziyaret için ülkesinden dışarı çıkmamıştı. Ancak son bir yılda Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda gösterilen diplomatik çabalar çerçevesinde liderlerle bir araya gelmişti. Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelen Trump ve Kim, bölgenin nükleer silahlardan arındırılması sözü verseler de bu konuda henüz somut bir ilerleme kaydedilemedi. ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını sürdürürken, Kim yeni yılda yaptığı konuşmada nükleer silahlar konusunda ilerleme kaydedilebilmesi için bu yaptırımların kaldırılmasını beklediklerini söylemişti.

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