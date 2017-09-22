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Kuzey Kore liderinden Trump'a canlı yayında tehdit: Bedelini fazlasıyla ödeyeceksin

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Kuzey Kore liderinden Trump'a canlı yayında tehdit: Bedelini fazlasıyla ödeyeceksin
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda sarf ettiği 'Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz' sözlerinin bedelini fazlasıyla ödeyeceği uyarısında bulundu.

Devlet televizyonundan nadir görülen türden bir açıklama yapan Kim Jong-un, "akıl hastası" olduğunu söylediği ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerle onu korkutamayacağını söyledi ve yaptırımlarla gözünü korkutmak isteyen Batı'ya şu mesajı verdi:

"Trump'ın sözleri beni korkutmak ya da durdurmak yerine, seçtiğim yolun doğru yol olduğuna beni ikna etti. Bu benim son ana kadar izleyeceğim yol olacak."

Trump ise bu sert açıklamadan önce yeni bir hamle yaparak, Kim'in nükleer silah programına karşı ülkeye ek yaptırımlar getirecek bir kararnameyi imzaladı.

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri, ABD ile gerilimi giderek tırmandırırken, diğer yandan da olası bir nükleer saldırı tehdidinin büyüklüğüne işaret ediyor. Kim Jong-un ise, ülkesine yönelik yaptırımların nükleer programı sadece daha da hızlandıracağını söyleyerek, uluslararası baskıları kenara itiyor.

New York'ta süren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan Trump, yeni kararnamenin Kuzey Kore'nin "insanlığın tanık olduğu en ölümcül silahları geliştirme çabalarına gelir sağlayan tüm kaynakları" kesmeyi amaçladığını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzasını attığı kararnamenin ABD hazinesine, Kuzey Kore'yle iş yapan şirketleri ve finansal kurumları hedef alması için bazı yetkiler verdiği belirtildi. Yaptırımlar en başta "tekstil, balıılık, bilgi teknolojisi ve imalat sektöründeki şirketleri" ilgilendirecek.

Trump daha önce yaptığı ıklamada, "Kuzey Kore'yi yok edebilecekleri" uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD'nin büyük bir gücü ve sabrı var ama kendisini ve müttefiklerini savunmaya zorlanırsa Kuzey Kore'yi yok etmekten başka çaremiz kalmaz. ABD buna hazır, istekli ve bu kabiliyeti var, ancak umarım buna gerek kalmayacak."

Kuzey Kore'den ilk yanıt Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'dan gelmiş, Ri ise, Donald Trump'ın açıklamasını "köpek havlamasına" benzetmişti.

'Tekstil ve bilgi teknolojisi gibi sektörler hedefte'

Nükleer silah programı nedeniyle ağır uluslararası yaptırımlar uygulanan Kuzey Kore, altıncı ve en büyük nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, aralarında tekstil ürünlerinin ithalatı ve petrol tedarikine kısıtlamalar da bulunan bir ambargo kararını oybirliğiyle kabul etmişti.

Çin ve Rusya'nın da destek verdiği yaptırımlar, Kuzey Kore'nin nükleer programına para ve kaynak sağlamasını engellemeyi amaçlıyor.

'Yaptırımlar, tek bir ülkeyi hedef alıyor'

Trump, Perşembe günü yaptığı ıklamada bu yaptırımların "tek bir ülkeyi", yani Kuzey Kore'yi hedef aldığını vurguladı ve ekledi:

"Kuzey Kore'nin uluslararası finansal sistemleri nükleer silah ve füze programlarını finanse etmek için istismar etmesine uzun süredir izin veriliyor."

Başkan Trump, Çin Merkez Bankası'nın da Kuzey Kore'yle iş yapan Çin bankalarına Pyongyang'la işbirliğini kesmeleri için emir verdiğini açıkladı.

AB'li yetkililerse, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve Ekim ayının ortalarına doğru bir karar verilebileceğini duyurmuştu.

 

 

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