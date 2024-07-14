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Kuzey Kore NATO zirve bildirisini kınadı

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Pyongyang'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO zirvesinde yapılan açıklamayı "şiddetle kınadığını" belirtti.
Kuzey Kore NATO zirve bildirisini kınadı

Washington'daki zirvede yayınlanan bildiride NATO liderleri, Ukrayna'nın ittifaka üyeliğine bağlılıklarını teyit ederken, Çin'in Rusya'ya verdiği destek konusunda daha güçlü bir duruş sergilediler.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) bildirdiğine göre sözcü açıklamasında, "10 Temmuz'da hazırlanıp yayınlanan Washington Zirvesi Deklarasyonu, ABD ve NATO'nun bir çatışma aracına dönüşerek dünya barışı ve güvenliği için en ciddi tehdidi oluşturduğunu kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore açıklamasında, ABD'nin NATO ülkeleri ve Güney Kore ile Japonya da dahil olmak üzere Asyalı ortaklarıyla askeri bloklarını genişletme hamlelerinin, "bölgesel barışı ciddi şekilde tehdit eden, uluslararası güvenlik ortamını önemli ölçüde kötüleştiren ve küresel bir silahlanma yarışını ateşleyen kötü niyetli, sinsi bir temel neden" olduğu ifade edildi.”

Zirve bildirisinde Çin'e Rusya'nın savaş çabalarına verdiği tüm maddi ve siyasi desteği kesmesi çağrısında bulunuldu. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre bildiride ayrıca İran ve Kuzey Kore, Moskova'ya doğrudan askeri destek sağlayarak Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını körüklemekle suçlandı.

Diğer yandan NATO zirvesi çerçevesinde Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin nükleer ve askeri tehditlerine karşı Kore Yarımadası için entegre bir genişletilmiş caydırıcılık sistemi kurulmasına ilişkin kılavuz ilkeleri imzaladı.

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