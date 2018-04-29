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Kuzey Kore nükleer deneme alanını mayısta kapatacak

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanını mayıs ayında kapatmayı kabul ettiğini açıkladı.
Kuzey Kore nükleer deneme alanını mayısta kapatacak

Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-chan'in açıklamasında, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki görüşmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer tesisinin mayısta kapatılması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Pyongyang yönetimi, nükleer tesislerin kapatılması sırasında ülkeye güvenlik uzmanlarını ve gazetecileri davet edeceği sözünü verdi. Kim, toplantı sırasında "Bazıları, çalışmayan tesisleri kapattığımızı söylüyor, göreceksiniz ki bilinenlerin dışında iki tane daha büyük deneme tünelimiz var ve gayet iyi durumdalar." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un: İnsanlar nükleer füze atacak biri olmadığımı görecekler

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, şunları kaydetti:

"Amerika'ya karşı mukavemet göstermeme rağmen, insanlar Güney Kore, Pasifik ya da Amerika'ya nükleer füze atacak biri olmadığımı görecekler. Amerika'yla güven inşa etmek üzere sıklıkla bir araya gelsek, bize savaşı sonlandırma ve ülkemizi işgal etmeme sözü verseler neden nükleer silahları tutalım ve zor şartlarda yaşayalım."

Zaman dilimlerini eşitlemeyi kabul etti

Kore Savaşı'nın acılı geçmişinin tekrarlamayacağını, bunun önlenmesi için somut adımlar atılması gerektiğini söyleyen Kuzey Kore lideri, Güney ve Kuzey Kore'nin zaman dilimlerini de eşitlemeyi kabul etti.

Pyongyang, saat dilimini Seul'ün 30 dakika gerisine ayarlamıştı.

Çinli araştırmacılar, bu hafta başında Kuzey Kore'nin nükleer test alanının kısmi olarak çöktüğünü ve kullanılamaz halde olduğunu öne sürmüştü. Kuzey Kore'de geçen ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Pyongyang yönetimi, 2006 yılında tesiste nükleer denemelere başlamış, altıncı ve en güçlü nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

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