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Kuzey Kore 'öldü' iddialarını yalanladı: Kim Jong-un aktif bir şekilde çalışıyor

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Kuzey Kore 'öldü' iddialarını yalanladı: Kim Jong-un aktif bir şekilde çalışıyor
Kuzey Kore 'öldü' iddialarını yalanladı: Kim Jong-un aktif bir şekilde çalışıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne dair iddialar yalanlandı. Kuzey Kore devlet radyosu, Kim'in çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

 Radyonun haberinde, "Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti" denildi.

Çok ağır bir hastalığa yakalandığı ve hatta bazı yayın organlarında öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un çalışmalarını aktif şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Güney Kore’nin Yonhap ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore devlet radyosu, Kim’in çalışmalarına aktif şekilde devam ettiğini duyurdu.

Radyodan yayınlanan haberde “Yoldaş Kim, yeni şehir Samjiyon’un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle teşekkür etti” denildi. Haberde, Kim’in teşekkür mesajını nasıl gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi.

 

‘RUSYA’DAN TEBRİK TELGRAFI ALDI’

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) da, Rusya Komünist Partisi Genel Başkanı Gennadiy Zyuganov’un Kim Jong’un Rusya ziyaretinin 1. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kore liderine tebrik telgrafı gönderdiğini belirtti.

CNN kanalı, Kim Jong-un’un kalp ameliyat geçirdiğini ve durumunun ‘ciddi’ olduğunu iddia etmişti. Güney Kore ise ‘Kuzey Kore’de özel bir hareket tespit edilmediğini’ açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, “İyi olmasını diliyorum” diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.

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