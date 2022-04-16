Kuzey Kore, ölen liderinin doğum gününü görkemli törenlerle kutladı

Kuzey Kore’de ülkenin kurucu lideri olan ve 1994'te ölen Kim İl-sung’un 110’uncu yaş günü ülke çapında düzenlenen görkemli törenlerle kutlandı.

Dedesi Kim İl-sung’un doğum gününde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı törende halkı balkondan selamladı.

Konserler, sergiler, havai fişek ve dans gösterilerini içeren etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu, ancak bir askeri tören düzenlenmemesi dikkat çekti. Kurucu liderin doğum günü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Nisan, ülkede “Güneşin Günü” olarak kutlanıyor.

Kuzey Koreliler, ülkenin eski liderleri Kim İl-sung ve Kim Jong-il’in heykellerini ziyaret etti.

İktidarın babadan oğula geçtiği ülkede, Kim İl-sung’un ölümünden sonra oğlu Kim Jong-il, ülkenin başına geçmiş ve 2011 yılına kadar iktidarda kalmıştı.

Kuzey Kore, son dönemde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleriyle uluslararası tepkilerin hedefinde. Ülkede geçen ay düzenlenen balistik füze denemesi bölgede tansiyonun fırlamasına yol açmıştı.