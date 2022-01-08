  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Kuzey Kore Ordusunu Genişletiyor

» »
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un önceki gün yaptığı konuşmasında askeri yatırımların artırılacağını belirtirken, ordunun da genişletileceğini açıkladı. Kim Jong-Un'un açıklamaları ülkesinde memnuniyetle karşılandı, binlerce kişi sokaklara döküldü.
Kuzey Kore Ordusunu Genişletiyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un önceki gün orduyu genişleteceğini söylediği açıklamalarına destek yağdı.

Binlerce Kuzey Kore vatandaşı, Kim Jong-Un’un ordusunu genişletme planlarına destek sözü vermek için bir araya geldi.

North Korea refuses to participate in Olympic Games due to "hostile forces" - Beijing 2022 - Archysport

Fabrika çalışanları, çiftçiler, öğrenciler ve ofis çalışanları dahil ülkenin farklı kesimlerini bir araya getirdiği iddia edilen etkinlik, Kuzey Kore medyası tarafından tüm dünyayla paylaşıldı.

Kuzey Kore halkı, başkent Pyongyang’ın Kim Il-sung meydanında toplanırken pankartlar taşıdı ve yüz maskeleri taktı.

ASKERİ YATIRIMLAR ARTIRILACAK

İktidara gelmesinden bu yana geçen on yılda, Kuzey Kore askeri teknolojisinde uluslararası yaptırımlar pahasına hızla ilerleme kaydetti.

Corona virüsü pandemisi sırasındaki ciddi ekonomik zorluklara rağmen Kim Jong-Un, geçen hafta askeri yatırımların devam edeceğini belirtirken, ordunun ise genişletileceğini söyledi.

İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin genel kurul toplantısında Kim Jong-Un, ülkesinin askeri kapasitesini artırma sözünü yineledi ve daha güçlü, gelişmiş silah sistemlerinin üretilmesi talimatı verdi.
North Korea says it tested new hypersonic missile | South China Morning Post

HİPERSONİK FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore’deki gövde gösterisi, ‘yeni nesil’ silahları geliştirmek için küresel yarışa katıldıktan sonra ikinci ‘hipersonik füze’ denemesi yapıldığının duyurulmasının ardından geldi.

Devlet medyası KCNA’ya göre, Çarşamba günü fırlatılan füze, yaklaşık 430 mil uzaktaki hedefini vurmayı başardı.

Ancak Cuma günü Güney Kore, Kuzey Kore’nin iddiasını abarttığını söyleyerek, bunun engellenebilecek normal bir balistik füze olduğunu söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Patlama!07 Ocak 2022 Cuma 17:17
  • Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programı hakkında neler biliyoruz?07 Ocak 2022 Cuma 14:05
  • Japonya’da 3 eyalette yarı OHAL ilan edildi07 Ocak 2022 Cuma 13:48
  • Kazakistan lideri: Anayasal düzen büyük oranda sağlandı07 Ocak 2022 Cuma 12:39
  • 84 yaşındaki Hindistanlı 12’nci aşısını yaptırırken yakalandı07 Ocak 2022 Cuma 11:21
  • Kazaklar neden sokaklara döküldü?07 Ocak 2022 Cuma 10:02
  • Güney Kore'de Bedava Saç Ektirme Seçim Vaadi Oldu06 Ocak 2022 Perşembe 23:28
  • COVID-19 Testi Güncel Olmadığı İçin Hastaneye Alınmayan Kadın Düşük Yaptı06 Ocak 2022 Perşembe 22:50
  • Kazakistan'daki Gösterilerde "Onlarca" Kişi Öldürüldü06 Ocak 2022 Perşembe 21:55
  • Rusya’nın Kontrolden Çıkan Roketi Dünya’ya Düştü06 Ocak 2022 Perşembe 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti