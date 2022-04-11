Kuzey Kore, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasında ABD'yi suçladı

Kuzey Kore, Rusya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını kınadı.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınmıştı. Bu karar, Rus askerlerinin Ukrayna'da sivilleri öldürdüğüne dair dile getirilen kanıtların ardından geldi.
Kuzey Kore, karara karşı oy veren 24 ülke arasında yer alıyordu.
Reuters haberine göre, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığı hükümet bildirisinde, "ABD… yasadışı ve insanlık dışı hegemonik düzenini sürdürmek için, uluslararası arenada kendisine meydan okuyan bağımsız ülkeleri ve güçleri izole etmeye çaılşıyor" denildi.
Açıklamada, uluslararası kuruluşların ABD'nin ülkeler üzerinde siyasi baskı kurmada bir araç olarak "suistimal edilmemesi" gerektiği belirtildi.
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