  • BIST 2.788,33
  • Altın 1026.282
  • Dolar 17.9606
  • Euro 18.2878
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Kuzey Kore, Rusya’ya Ukrayna’da savaşması için 100 bin asker önerdi

» »
Rus devlet medyasına göre, dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olan Kuzey Kore, Ukrayna'yı yenmesi için Rusya'ya 100 bin asker teklif etti. Kuzey Kore'nin ayrıca Donbas bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır
Kuzey Kore, Rusya’ya Ukrayna’da savaşması için 100 bin asker önerdi

 olduğu duyuruldu.

Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Kremlin'e 100 bin "gönüllü" asker teklif etti.

Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var" dedi.

Korotchenko’nun, ayrıca Kuzey Kore ordusunun karşı batarya (en küçük topçu birliği) savaşındaki deneyim zenginliğini" övdüğü belirtildi.

Bununla birlikte askeri uzmanların bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) bağışlama kararının ardından, etkili bir karşı batarya savaşı Rus ordusu için artan bir öneme sahip. Korotchenko, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ve karşı batarya uzmanlığını memnuniyetle karşılaması gerektiğini vurguladı.

"KUZEY KORE FAŞİST UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞMAK İSTİYORSA İZİN VERMELİYİZ"

Korotchenko, "Kuzey Kore, Ukrayna faşizmine karşı savaşma konusundaki uluslararası görevini yerine getirme arzusunda ise onlara izin vermeliyiz" diye konuştu. 

KUZEY KORE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. ORDUSUNA SAHİP

Diğer taraftan ABD merkezli Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, Kuzey Kore ordusu yaklaşık 1,3 milyon aktif personeliyle dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip. Orduda 600 bin kişi daha yedek asker olarak hizmet ediyor.

Öte yandan, Güney Kore gazetesi Daily NK'ye göre, Kuzey Kore ayrıca savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden inşa etmede Rusya'ya yardım etmek için işçi de teklif etti.

Daily NK, Rus kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın savaşı kazanması halinde Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine binden fazla işçi göndermeyi planladığını bildirdi. Kuzey Koreli bir kaynak, "Savaşın henüz bitmediğini göz önünde bulundurarak hükümet, durumu sahada izlerken uygun bir zamanda işçi göndermeyi planlıyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı07 Ağustos 2022 Pazar 14:26
  • Zelenskiy ve eşinin tanışma hikayesi ortaya çıktı: Yalan söyleyerek kandırmış07 Ağustos 2022 Pazar 12:47
  • Çin, ABD’yle askeri diyaloğu kesti, bazı alanlarda işbirliğini durdurdu06 Ağustos 2022 Cumartesi 13:08
  • Çin-Tayvan gerilimi: Tayvan askeri tatbikatların ikinci gününde06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:24
  • Çin'in Paris Büyükelçisi: Tayvan'a askeri operasyon ihtimali var06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:14
  • Pakistan'dan 'Cammu Keşmir’de kötüleşen durum sebebiyle' Hindistan'a nota06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:59
  • Çin'den ABD'ye 'krizi tahrik eden taraf' suçlaması06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:44
  • Çin-Tayvan gerilimi büyüyor: Çin savaş uçakları orta çizgiyi geçti06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:12
  • Tayvan'dan dünyayı endişelendiren açıklama05 Ağustos 2022 Cuma 20:31
  • Rusya 14 Bulgar diplomatı istenmeyen kişi ilan etti05 Ağustos 2022 Cuma 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti