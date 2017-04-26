 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.760
  • Altın 145,129
  • Dolar 3,5667
  • Euro 3,8859
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Kuzey Kore sınırında füzeler ateşlendi! Peş peşe fırlattılar

» »
Kuzey Kore sınırında füzeler ateşlendi! Peş peşe fırlattılar
Savaş uçaklarının bombardıman yaptığı ABD-Güney Kore tatbikatında, gerçek mermiler kullanıldı. Uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflar, anında dünya çapında ses getirdi.

Kore Yarımadası kıyılarına nükleer denizaltı gönderen ABD, müttefiki  Güney Kore ile  Kuzey Kore sınırında askeri tatbikata başladı.

GERÇEK MERMİLER KULLANILDI

Savaş uçaklarının bombardıman yaptığı, helikopterlerin havalandığı ve tankların seri atışlar yaptığı gövde gösterisinde, gerçek mermiler kullanıldı.

Tatbikatın yapıldığı nokta Pocheon'daki tarafsız bölge ve sınırın hemen diğer tarafında  Kuzey Kore bulunuyor.

ABD'nin nükleer denizaltısı USS  Michigan, dün  Güney Kore'nin  Busan limanına demirlemişti. Denizaltı nükleer füzelerin yanında 154 Tomahawk füzesi ve 60 adet özel kuvvetler askeri taşıyor.

Pentagon'un bölgeye gönderdiği USS Carl Vinson uçak gemisi ve diğer savaş gemilerinin de kısa süre içinde  Kore açıklarına ulaşması bekleniyor.

Uluslararası haber ajanslarının  Güney Kore'den dün geçtiği fotoğraflarda, ABD'ye ait casus uçaklarının  Kuzey Kore'ye doğru havalandığı görülüyordu.

Kuzey  Kore lideri Kim Jong-un'un peş peşe balistik füze denemelerine girişmesiyle ABD'nin  Güney Kore'ye yolladığı füze savunma sistemi ise, protestoların hedefinde. Yüzlerce Güney Koreli, Terminal High Altitude Area Defense sisteminin Seongju kentine varışı sırasında ellerinde 'THAAD'a hayır, savaşa hayır' pankartları taşıdı.

Çin ise,  Güney Kore'ye konuşlandırılan füze sisteminin iptali için ısrarcı.  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, bugünkü basın toplantısında  Pekin yönetiminin ciddi endişeleri bulunduğunu söyledi.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

ABD Başkanı  Donald Trump, birkaç hafta önce başını USS Carl Vinson uçak gemisinin çektiği taarruz filosunun  Kore açıklarına gönderildiğini söyleyince kıyamet kopmuştu.  Pyongyang yönetimi, savaş gemilerine nükleer karşılık vereceğini duyurmuş, bütün dünya diken üstünde günler geçirmişti. Ancak daha sonra ABD gemilerinin aslında  Kore Yarımadası'na yollanmadığı ortaya çıktı. Taraflar birbirilerine tehditler savururken, gemiler aslında tam ters bir rotada ilerliyordu.  Avustralya açıklarında tatbikata katılan filo, şimdi  Kore açıklarına gidiyor.

Trump yönetimi, ABD'nin  Kuzey Kore'ye karşı stratejik sabrının sonuna geldiğini birçok kez duyurdu, savaşın masada olduğunu açıkça ilan etti. Kim Jong-un ise,  Washington'dan gelen her açıklamaya daha sert yanıt verdi, ülkesinin bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

ÇİN DEVREDE

Tansiyonun zirve yaptığı dönemde sonuncusu dün olmak üzere ABD ve  Çin arasında birçok görüşme gerçekleşti.  Washington,  Pekin yönetiminden müttefiki  Kuzey Kore üstünde baskı kurmasını istiyor. Geçen haftalarda  Çin'in resmi gazetelerinde açık bir şekilde  Pyongyang'ı uyaran haberler yer aldı, bir hata yapılmamasını isteyen  Pekin nükleer faaliyetlerin durdurulmasını talep etti.

Çin ayrıca doğu komşusunun sınırına 150 bin asker gönderdi.  Rusya'nın da bölgeye asker sevk ettiği görüntüler yayınlandı ancak  Moskova yönetimi bu haberleri yalanladı.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları  Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD  Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey  Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9  Eylül tarihinde yaptı.  Birleşmiş Milletler kararları,  Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çin'in ilk yerli yapım uçak gemisi suya indirildi26 Nisan 2017 Çarşamba 09:25
  • Dağistan'da okulda patlama25 Nisan 2017 Salı 14:43
  • Malezya Kralı resmen tahta çıktı24 Nisan 2017 Pazartesi 15:49
  • Japonya ve ABD'den ortak deniz tatbikatı24 Nisan 2017 Pazartesi 15:43
  • Erivan'daki yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yakıldı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:03
  • Rusya'dan ABD'ye itiraf: Pişman olduk22 Nisan 2017 Cumartesi 13:10
  • Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü!22 Nisan 2017 Cumartesi 12:55
  • Hindistan'da kamyon kazası: 20 ölü22 Nisan 2017 Cumartesi 09:56
  • Japonya'da tahtın el değiştirmesinin yolu açıldı22 Nisan 2017 Cumartesi 09:54
  • Endonezya’da sıtma uyarısı22 Nisan 2017 Cumartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti