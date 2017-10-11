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Kuzey Kore tatbikatından dönen ABD helikopteri düştü

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Kuzey Kore tatbikatından dönen ABD helikopteri düştü
ABD askeri helikopteri Kuzey Kore yakınlarında yapılan askeri tatbikat dönüşünde Japonya’da düştü. Kazada ölü yada yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken enkazdan yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı belirtiliyor.

ABD askeri helikopteri Kuzey Kore yakınlarında yapılan askeri tatbikat dönüşünde Japonya’da düştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre Okinawa bölgesindeki Takamura Takae kasabası yakınlarında sabah saatlerinde köylüler yanan enkazı ve uçaktan çıkan dumanları gördü.

ABD ordusuna ait CH-53E Skorsky helikopterin düştüğü anlaşıldı. Yerel halk polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yerel saatle akşam 18.00 civarında (saat 10:00 GMT) kaza yerine ulaştı.

ABD, Kuzey Kore yakınlarında yaptığı askeri tatbikata iki adet süpersonik bombardıman uçağı da dahil olmak üzere altı adet askeri uçak ve helikopter göndermişti.

KUZEY KORE YAKINLARINDA ASKERİ TATBİKAT

ABD ordusuna ait bombardıman uçaklarıyla Japonya ve Güney Kore ordularına ait hava araçları Kuzey Kore yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenliyor. ABD ordusuna ait bombardıman uçaklarının Kuzey Kore'ye en yakın ABD toprağı olan Guam'dan geldiği belirtildi.

Guam, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzesiyle vurabileceği tek Amerikan toprağı olması nedeniyle bölgede önem arz ediyor. 

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