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Kuzey Kore tek kullanımlık koronavirüs aşısı geliştirdi

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Kuzey Kore, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştirdiğini ve klinik testlere başladığını duyurdu.
Kuzey Kore tek kullanımlık koronavirüs aşısı geliştirdi

Kuzey Kore’nin bilimsel başarılar portalında, Covid-19 aşısının geliştirildiği ve klinik testlerine başlandığı bildirildi.

Aşının rekombinant altbirim tipinden, yani sadece vücudun bağışıklık tepkisini tetiklemeye yönelik olduğu kaydedildi. Bu tür ilaçların avantajı güvenli olmaları, dezavantajı ise neredeyse tek kullanımlık olmaları, zira çok düşük bağışıklık sağlama potansiyeline sahipler ve bu yüzden düzenli aşılama yapılması gerekiyor.

Klinik testler geçtiğimiz haftalarda başladı, aşı hayvanlarda etkinliğini ve güvenliğini gösterdi, ama insanlar üzerinde testlere geçilince zorluklar yaşandı, çünkü ülkede tek bir Koronavirüs hastası bulunmuyor.

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