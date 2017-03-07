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Kuzey Kore ülkeyi terk etmelerini yasakladı

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Kuzey Kore ülkeyi terk etmelerini yasakladı
Malezya Başbakanı Necip Rezak, Kuzey Kore yönetimini Malezya vatandaşlarını rehin tutmakla suçladı.

Kuzey Kore, Malezya'nın Kuzey Kore Büyükelçilik yetkilileri ile personelinin ülkeyi terk etmesini yasaklamasının ardından bu sabah aldığı bir kararla Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Malezya basın organlarında yayımlanan haberlere göre, Necip Rezak, Kuzey Kore'nin Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini engellemesini şiddetle kınadığı açıklamasında "Vatandaşlarımızı etkin bir şekilde rehin tutuyorlar" dedi.

Rezak açıklamasında, "Kuzey Kore'deki vatandaşlarımızın güvenlikleri sağlanana kadar" polise Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerinin önlemeleri talimatı verdiğini duyurdu.

Malezya Kuzey Kore'de 11 Malezya vatandaşının seyahat yasağından etkilendiğini belirtirken, Malezya'da çalışan Kuzey Kore vatandaşı sayısının 1,000 kişi dolayında olduğu açıklandı.

Malezya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın üvey kardeşinin Kuala Lumpur Havalimanı'nda uğradığı saldırıda öldürülmesinin ardından gerginleşmişti.

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