  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Kuzey Kore’de Covid-19 alarmı: Kaesong'da OHAL ilanı

» »
Kuzey Kore'nin Kaesong şehrinde ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası şüphelisinin olduğu doğrulandı. Kaesong’da olağanüstü hal ilan edildi.
Kuzey Kore’de Covid-19 alarmı: Kaesong'da OHAL ilanı

Kuzey Kore'nin Kaesong şehrinden geçtiğimiz hafta Kuzey Kore’ye yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Covid-19'dan şüphelenilen bir vakanın tespit edilmesinin ardından Kaesong'da olağanüstü hal ilan ettiği açıklandı. İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komite acil durum ve genişletilmiş toplantısına başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kim, “Koronavirüsün ülkeye girdiği söylenebilecek kritik bir durum oldu” ifadelerini kullandı. Kim, salgına karşı tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığını belirterek, Kaesong'a cuma gününden bu yana giriş çıkışların kapatıldığını,son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinaya alındığını ve herkese tıbbi müdahalenin yapılacağını açıkladı.

Öte yandan Kuzey Kore, şu ana kadar teyit edilmiş Covid-19 vakası bildirmemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore’den ‘gıda kıtlığına karşı kaplumbağa yiyin’ tavsiyesi22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:11
  • Japonya'da iç turizme yönelik 'Seyahate Çık' teşviki başladı22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:14
  • Endonezya'da Afrika Domuz Vebası Nedeniyle 24 Bin 822 Domuz Telef Oldu22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:11
  • Hamaney'den açık tehdit: ABD'yi vuracağız22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:23
  • Hindistan'da Yıldırım İsabet Eden 16 Kişi Öldü21 Temmuz 2020 Salı 13:00
  • İlham Aliyev: Binlerce kişi savaş istiyor, ama sadece 150 kişi gönüllü olarak yazıldı."21 Temmuz 2020 Salı 08:52
  • Çin'deki Bu Ay Meydana Gelen Sellerde 24 Milyon Kişi Etkilendi20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:00
  • Ermenistan: Sınırda Azerbaycan'a ait 3 tankı imha ettik19 Temmuz 2020 Pazar 16:36
  • Kuzey Kore tek kullanımlık koronavirüs aşısı geliştirdi19 Temmuz 2020 Pazar 15:42
  • Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Toganyan: Bakü, kamuoyunu savaşa hazırladı17 Temmuz 2020 Cuma 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti