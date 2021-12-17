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Kuzey Kore’de daha fazla sadakat ve birlik çağrısı

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Kuzey Kore’de eski lider Kim Jong-il’in 10. ölüm yılında "birlik" çağrısında bulunulduğu bildirildi.
Kuzey Kore’de daha fazla sadakat ve birlik çağrısı

Kuzey Kore’de eski lider Kim Jong-il’in 10. ölüm yılında "birlik" çağrısında bulunulduğu bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in 10. ölüm yılı anma etkinliklerinde, halka ülkenin liderine daha fazla sadakat etmesi ve birlik çağrısında bulunuldu.

Babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore’yi yöneten 37 yaşındaki Kim Jong-un, babası Kim Jong-il ve büyükbabası kurucu lider Kim Il-sung’un sahip olduğu mutlak güce ulaşmayı başardı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri ve ABD ile yürütülen gerilimli diplomasinin neden olduğu ekonomik zorluklara rağmen ülkenin lideri Kim’in iktidar hakimiyeti sorgulanmıyor.

Ancak bazı uzmanlar, Kim Jong-un devam eden mevcut sıkıntıları çözmeye ve halkın refahını iyileştirmeye yönelik adımlar atmazsa iktidarın uzun vadeli istikrarının sorgulanabileceğini ifade ediyor.

Kim Jong-un, her ölüm yıl dönümünde babası Kim Jong-il ve kurucu lider Kim Il-sung’un mezarlarının bulunduğu anıt mezarda saygı duruşunda bulunurken, 1'inci ve 5'inci yıl dönümlerinde babasını onurlandıran ulusal toplantılar düzenlemişti.

Kuzey Kore liderinin bu yıl da aynı ziyareti gerçekleştirmesi beklenirken, devlet medyasından herhangi bir etkinlik hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Kuzey Kore devlet televizyonu, merhum lider hakkında hazırlanan propaganda şarkıları ve belgesellerini yayımladı.

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