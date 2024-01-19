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Kuzey Kore'de iki genç Güney Kore dizisi izledikleri için 12 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı

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2022'de çekildiği anlaşılan görüntülerde, 16 yaşındaki iki çocuğun bir açık hava stadyumunda yüzlerce öğrencinin önünde kelepçelendiği görülüyor.
Kuzey Kore'de iki genç Güney Kore dizisi izledikleri için 12 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı

Kuzey Kore'de iki genç, Güney Kore dizisi (K-drama) izledikleri için 12 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı. 

BBC tarafından elde edilen ve 2022'de çekildiği anlaşılan görüntülerde, 16 yaşındaki iki çocuğun bir açık hava stadyumunda yüzlerce öğrencinin önünde kelepçelendiği görülüyor.

Ayrıca üniformalı memurların çocukları "hataları üzerinde derinlemesine düşünmedikleri" için azarladıkları da belirtiliyor. 

Güney Kore'ye ait eğlence programları Kuzey'de yasak

Televizyon da dahil olmak üzere Güney Kore'ye ait eğlence programları Kuzey'de yasak. Buna rağmen, bazıları büyük bir küresel izleyici kitlesine sahip olan K-drama adlı Güney Kore televizyon dizilerine erişmek için ağır cezaları göze almaya hazır.

'Çürümüş kukla rejimin kültürü gençlere bile yayıldı'

Videoda ayrıca devlet propagandası yapan kişi, "Çürümüş kukla rejimin kültürü gençlere bile yayıldı" diyerek Güney Kore'ye açık bir gönderme yapıyor. "Sadece 16 yaşındalar ama kendi geleceklerini mahvettiler." diye ekliyor.

Geçmişte, bu şekilde yasaları çiğneyen küçükler parmaklıklar ardına konmak yerine gençlik çalışma kamplarına gönderiliyordu ve cezaları genellikle beş yıldan az oluyordu.

Ancak Pyongyang 2020 yılında Güney Kore eğlencelerini izlemenin ya da dağıtmanın ölümle cezalandırılmasını öngören bir yasa çıkardı.

Daha önce BBC'ye konuşan bir sığınmacı, Güney Kore müziği dinlemekle suçlanan 22 yaşındaki bir kişinin vurularak öldürülmesini izlemeye zorlandığını söylemişti. 

'Güney Kore toplumuna duyulan hayranlık sistemin zayıflamasına yol açabilir'

Sand CEO Choi Kyong-hui adlı kişi, Pyongyang'ın K-dramalarının ve K-pop'un yayılmasını ideolojisi için bir tehlike olarak gördüğünü belirtiyor. 

"Güney Kore toplumuna duyulan hayranlık kısa süre içinde sistemin zayıflamasına yol açabilir. Bu durum Kuzey Korelilerin Kim ailesine saygı duymasını sağlayan monolitik ideolojiye ters düşer" dedi.

'Bir Amerikan dizisi izlerken yakalanırsanız rüşvetle kurtulabilirsiniz'

Güney Kore dizileri Çin üzerinden Kuzey Kore'ye ulaşıyor.

BBC Korece'ye konuşan bir Kuzey Koreli sığınmacı, "Bir Amerikan dizisi izlerken yakalanırsanız rüşvetle kurtulabilirsiniz ama Kore dizisi izlerseniz vurulursunuz" dedi.

Sığınmacı, "Kuzey Kore halkı için Kore dizileri, yaşadıkları zor gerçekliği unutmalarına yardımcı olan bir 'uyuşturucu'" ifadelerini kullandı.

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