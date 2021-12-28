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Kuzey Kore'de önemli toplantı: Yeni dönem politikaları değerlendiriliyor

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Kuzey Kore'de geçmiş projeleri gözden geçirmek ve yeni dönemin gündemleri ve politikalarını tartışmak için önemli bir toplantının başladığı duyuruldu.
Kuzey Kore'de önemli toplantı: Yeni dönem politikaları değerlendiriliyor

Kuzey Kore'de geçmiş projeleri gözden geçirmek ve yeni dönemin gündemleri ve politikalarını tartışmak için önemli bir toplantının başladığı duyuruldu.

Resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin dün başlayan genel kurul toplantısına başkanlık ettiği bilgisi verilirken, Kim'in açıklamalarına dair herhangi bir detaya yer verilmedi.

Detayına yer verilmeyen gündem maddelerinin tartışıldığı ve onaylandığı belirtilen açıklamaya göre, toplantıda 2021'in ana gündem ve politikaları gözden geçirilecek ve yeni dönemdeki gelişmelere dair konular ele alınacak.

Toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor

Genel kurul toplantısı, Kuzey Kore'deki en üst düzey karar alma mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Kim, daha önce genel kurul toplantılarını ABD ve Güney Kore ile ilişkiler veya ülkesinin nükleer programı konusundaki tutumlarını açıklamak için kullanmıştı.

Kim'in iktidardaki 10'uncu yılını kutladığı bir dönemde düzenlenen toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor ancak 2019'da yapılan genel kurul toplantısı dört gün sürmüştü.

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