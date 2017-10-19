Kuzey Kore'den ABD'ye: Hayal edemeyeceğiniz bir saldırı ile karşılaşabilirsiniz

Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili gerginlik sürerken Pyonyang'ın ABD'yi hiç beklemediği bir anda ‘hayal edemeyecekleri' bir saldırı ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardığı belirtildi.

Kuzey Kore haber ajansı (KCNA), Pyongyang'ın Washington'ı hiç beklenmedik bir anda hayal edemeyecekleri bir saldırı ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardığını aktardı.

Pyongyang'ın açıklaması, ABD donanmasının Güney Kore ile Kore yarımadası açıklarında ABD'nin uçak taşıyıcı gemisi Ronald Reagan'la yaptığı büyük ortak tatbikat sırasında geldi.

Haberde Kuzey Kore Acil Durumlar Komitesi'nin, Seul ve Washington arasındaki 'nükleer savaş tatbikatını' kınadığı ve tatbikatla ilgili "ABD burnumuzun dibinde bizim öncelikli olarak belirlediğimiz hedeflerin olduğu yerde ortaya çıkarak çıldırmış. ABD, hiç beklemediği bir anda hayal edemeyeceği bir saldırıyı beklemeli" ifadelerini kullandığı belirtildi.