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Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor, her an karşılıklı ateş olabilir

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Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor, her an karşılıklı ateş olabilir
Kuzey Kore'den ABD'ye: Sabrımız taşıyor, her an karşılıklı ateş olabilir

Kuzey Kore yönetimi, ABD ile başlatılan nükleer silahsızlanma görüşmelerinde aşama kaydedilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

ABD ile nükleer silahsızlanma müzakerelerinin sürdürülmesinden sorumlu Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Çol, müzakerelerde mesafe alınamaması halinde sıcak çatışmanın ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Pyongyang yönetiminin iki numaralı ismi Kim Yong Çol, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin tek taraflı silahsızlanma taleplerinin görüşmelerde mesafe kaydedilmesini engellediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki yakın ilişkilere rağmen diplomatik olarak mesafe alınamadığına dikkati çeken Kim, düşmanca tavrın devam etmesi halinde sıcak çatışmanın ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

ABD yönetiminin Kuzey Kore liderinin yıl sonuna kadar tanıdığı süreyi ciddiye almamasının 'ciddi bir hata' olacağını vurgulayan Kim, "Her an karşılıklı ateş söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Kim, bunun yaşanmaması için ABD'den görüşmeleri yeniden yoluna sokmak üzere makul tekliflerini sunmasını beklediklerini kaydetti.

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