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Kuzey Kore'den ABD'ye: Tayvan'a "pervasızca" destek veriyor

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Kuzey Kore'den ABD'ye: Tayvan'a "pervasızca" destek veriyor
Kuzey Kore'den ABD'ye: Tayvan'a "pervasızca" destek veriyor

Kuzey Kore'den, ABD yönetiminin Tayvan'a "pervasızca" destek verdiği, bunun da bölgede askeri gerilimi artırdığı açıklaması geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho, yaptığı açıklamada, Tayvan Boğazı'na savaş gemileri gönderdiği, Tayvan'a silah sistemleri sağladığı ve askeri eğitim verdiği için ABD'yi eleştirdi.

"ABD Tayvan'la ilgili konulara düşencesizce karışıyor"

ABD yönetiminin Tayvan'a "pervasızca" destek verdiğini, bunun da bölgede askeri gerilimi artırdığını ifade eden Pak, ABD'nin bölgede artan askeri varlığının Kuzey Kore için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pak, ABD'nin, Kuzey Kore'nin tamamen Çin'in iç işleri olarak gördüğü Tayvan'la ilgili konulara düşüncesizce karıştığını ifade etti.

ABD'nin Tayvan'a desteği devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ekim'de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bir Çin saldırısı durumunda Tayvan'ı savunacaklarını söylemişti.

 

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