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Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

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Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı.
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "tanımlanamayan bir balistik füzenin" yerel saatle 10:17'de Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki liman kenti Sinpo'dan fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore tarafından denizaltından fırlatılan balistik füze olduğu farz edilen bir tanımlanamayan kısa menzilli füze tespit etmiştir" denildi. Güney Kore ve ABD istihbaratının fırlatılan füzenin niteliğiyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida ise Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sayısını iki olarak açıkladı. Her iki füzenin de suya düştüğü belirtildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada da deneme "istikrarsızlaştırıcı bir eylem" olarak nitelendi ancak fırlatmanın ABD ve müttefiklerine "acil tehlike" oluşturmadığı belirtildi.

Sinpo tersanesinin Kuzey Kore'nin başlıca savunma sanayi merkezlerinden biri olduğu belirtiliyor. Pyongyang burada denizaltıdan fırlatılabilen balistik füze sistemleri üretiyor.

Birleşmiş Milletler kararları Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını yasaklıyor. Özellikle bazı füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olması endişe yaratıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Şubat 2019'da Vietnam'daki buluşması sonrasında Pyongyang ile görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bu ay başlarında doğrudan telefon hattı kurulmuştu.

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