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Kuzey Kore'den başarısız füze denemesi

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Kuzey Kore'den başarısız füze denemesi
Kuzey Kore cumartesi günü başarısız bir füze denemesi yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, füze denemesini 'saygısızlık' diye nitelendirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre füze denemesi başarısız oldu. Füze mermisi fırlatıldıktan sonra "birkaç dakika” kuzeydoğu yönüne doğru havalandıktan sonra infilak etti. ABD Ordusu da füzenin Kuzey Kore egemenlik sahasını terk edemediğini duyurdu. Açıklamada füzenin Pukchang Havalimanı'nın yakınlarından fırlatıldığı, füzenin Kuzey Amerika açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore'nin füze denemesini "saygısızlık” olarak niteledi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump "Kuzey Kore Çin'in ve saygın devlet başkanının temennilerine bugün bir füze fırlatarak, her ne kadar başarısız da olsa, saygısızlık etmiş oldu. Kötü!” diye yazdı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füze denemesine "şiddetli protesto ve eleştiriyle” karşıladıklarını açıkladı.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinden Kuzey Kore'ye ilişkin tüm yükümlülüklerini "tam olarak hayata geçirmelerini” istedi. Üyelerden Pyöngyang ile diplomatik ilişkileri askıya almalarını ya da ilişkilerin derecesini düşürmelerini isteyen Tillerson rejime uygulanan "mali izolasyonu” daha da artırma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson "Büyüyen tehdit ışığında hepimiz açısından Kuzey Kore'ye bu tehlikeli yoldan çıkması için yeni bir baskı uygulamanın zamanı geldi” dedi. "Uluslararası toplumdan” Kuzey Kore'nin ihraç ettiği malları, bilhassa kömür, almamalarını istedi. Kuzey Kore ticaretinin yüzde 90'ından Çin'in sorumlu olduğunu vurgulayan Tillerson "Çin, Pyöngyang'ın ekonomik kaldıracı konumunda, bunun eşi benzeri yok ve bu yüzden de rolü özellikle önemli” diye konuştu.

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