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Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde Füze Denemesi

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Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde Füze Denemesi
Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde Füze Denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli balistik  füze denemesi yaptığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin, Kuzey Pyongan eyaletine bağlı Sinchon bölgesi yakınlarında kısa menzilli 2 balistik füze ateşlediğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin azami 50 kilometre irtifaya ulaşarak 410 kilometreye yakın mesafe katettiği vurgulandı.

Füzelerin türüne ilişkin bilgi verilmezken, bölgedeki gelişmelerin izlendiği kaydedildi.

Ayrıca, söz konusu denemenin dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu girişim "uygun olmayan hareket" olarak değerlendirilerek benzeri eylemlerden kaçınılması çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore, 9 Mart’ta, Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlemişti.

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