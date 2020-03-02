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Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeni füze denemesi

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Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeni füze denemesi
Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore’nin Doğu Denizi’nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlediğini açıkladı.

Füzelerin türü ve uçuş menziline ilişkin bilgilerin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, bölgedeki gözlem ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kuzey Kore, en son 28 Kasım’da füze denemesi gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakereler, İsveç’te 5 Ekim’de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemeleri ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

Kim, yıl başında yaptığı açıklamada ise ABD’yi kendilerini oyalamakla suçlamış ve dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin açıklamalarının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kim ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, “Bir anlaşma imzaladı. Nükleer silahların yok edilmesini müzakere edeceğine dair bir anlaşma imzaladı. Singapur’da imzalandı bu anlaşma. Ben onun sözünün eri olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz.” diye konuşmuştu.

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