Kuzey Kore’den ‘gıda kıtlığına karşı kaplumbağa yiyin’ tavsiyesi

Kuzey Kore hükümeti ayrıca, doktorlar tarafından geliştirilen ve tokluk hissi veren ancak 40 günde 10 kilo kaybına yol açan zayıflama çayı içmelerini de önerdi.

Kuzey Kore hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırımları ve yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırların kapatılması sonucu yaşanan gıda sıkıntısıyla başa çıkmak için vatandaşlara kaplumbağa eti yemelerini tavsiye etti.



The Sun gazetesine göre Kuzey Kore hükümeti tarafından halkı kaplumbağa yemeğe teşvik etmek için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kaplumbağalar eski zamanlardan bu yana harika lezzetleri ve bol miktarda besin bileşenleri nedeniyle iyi yiyecekler yapmak için kullanılmıştır. Hepatit, hipertansiyon ve diğer hastalıkları tedavi etmek için protein, esansiyel amino asit ve vitamin içeren çeşitli temel besin bileşenlerine sahiptir. Kaplumbağanın kemik kanı da ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kanı şeker hastaları ve zayıf çocuklar için etkilidir.”



Kuzey Kore hükümeti ayrıca, doktorlar tarafından geliştirilen ve tokluk hissi veren ancak 40 günde 10 kilo kaybına yol açan zayıflama çayı içmelerini de önerdi.



Pyongyang, BMGK’nın 2016 yılında nükleer silah geliştirme yeteneğini sınırlamak için uyguladığı yaptırımların ve salgın nedeniyle sınırların kapatılmasının ardından pirinç, mısır, meyve, et ve balık kıtlığı yaşıyor.