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Kuzey Kore'den Guam'a yeni tehdit: Elimiz tetiğe gidiyor

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Kuzey Kore'den Guam'a yeni tehdit: Elimiz tetiğe gidiyor
Kuzey Kore, Guam adasına yönelik yeni bir tehditte bulunarak, ABD'ye karşı alınacak en sert önlemler için ‘ellerinin tetiğe gittiğini' açıkladı.

Kuzey Kore, ABD'ye bağlı özerk Guam'a yönelik tehdit içeren yeni bir açıklama yayınladı.

CNN muhabiri Will Ripley'nin Kuzey Kore devlet ajansından aktardığı açıklamada, 'daha önce ABD'ye karşı önlemler alma konusunda defalarca uyarı yapıldığı' hatırlatılırken, buna Guam yakınlarındaki sulara füzelerle yapılan yaylım ateşinin de dahil olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, "ABD'nin askeri hamleleri, ABD'nin ateşle terbiye edilmesi gerektiği konusundaki kararlılığımızı daha da sağlamlaştırıyor ve en sert karşı önlemleri almak için elimizin tetiğe gitmesine izin veriyor" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore ağustos ayının başında Guam'a yönelik saldırı hazırlıkları olduğunu öne sürmüş, ardından adayı vurma planı için harekete geçmeden önce ABD'nin faaliyetlerini bir süre daha izleyeceklerini duyurmuştu.

Ağustos sonunda ise Japonya üstünden geçen balistik füze denemesinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bunun Guam'a yapılacak operasyonun ilk adımı olduğunu söylemişti.

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