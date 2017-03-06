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Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne dört balistik füze

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Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne dört balistik füze
Kuzey Kore bu sabah Japon Denizi'ne dört balistik füze gönderdi. Japonya ve Güney Kore, Pyongyang yönetimine tepki gösterdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe füzelerden üçünün ülkesinin özel ekonomik alanına düştüğünü söyledi.

Şinzo Abe, son gelişmenin Kuzey Kore'den kendilerine yönelik yeni bir tehdidi açıkça gözler önüne serdiğini belirtti.

Güney Kore ordusu ise füzelerin Tongchang-ri bölgesinde Kuzey Kore-Çin sınırına yakın bir üsten atıldığını yaklaşık 1000 kilometre boyunca havada kaldıklarını duyurdu.

Ulusal güvenlik kurmaylarını toplayan Güney Kore'nin geçici lideri Hwang Kyo-ahn, ABD yapımı füze savunma sisteminin derhal ülkesinde konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Sistemin yılın ilerleyen aylarında Güney Kore topraklarında konuşlandırılması öngörülüyordu.

K.Kore: ABD-G.Kore tatbikatı işgale hazırlık

Kuzey Kore son olarak Güney Kore ve ABD'nin düzenlediği yıllık askeri tatbikatı "işgale hazırlık" olarak nitelendirmişti.

Pyongyang yönetimi geçen ay, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından bu yana ilk kez balistik füze denemesi gerçekleştirmiş; Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'yi kınamıştı.

BM Kuzey Kore'nin füze denemelerini yasaklamıştı.

 

Kuzey Kore ise BM kararlarına uymuyor ve uzay programının barışçıl olduğunun altını çiziyor.

Ancak birçok ülke Pyongyang yönetiminin ABD'yi de vurabilecek kıtalararası bir balistik füze geliştirmeye çalıştığı kanısında.

Uzmanlar ise Kuzey Kore'nin arka arkaya gerçekleştirdiği denemelerle füze teknolojisini geliştirdiğini ancak henüz füzelerine minyatür nükleer başlıklar takabilmekten uzak olduğu görüşünde.

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