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Kuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

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Son dönemde uluslararası kamuoyu nezdinde sessiz bir duruş sergileyen Kuzey Kore’nin sessizce bir nükleer reaktörünü çalıştırdığı ortaya çıktı.
Kuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Son dönemde uluslararası kamuoyu nezdinde sessiz bir duruş sergileyen Kuzey Kore’nin sessizce bir nükleer reaktörünü çalıştırdığı ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 2018’den beri kapalı olan Yongbyon Nükleer Reaktörü’nün tekrar çalışmaya başladığını duyurdu.

Plütonyum üreten Yongbyon’daki reaktörün çalışmaya devam etmesiyle ilgili bir rapor yayınlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, ” Bu adım, Kuzey Kore’nin nükleer silah yelpazesini genişletmesine sebep olabilir” açıklamasını yaptı.

LABORATUVARDA PLÜTONYUM AYIRIYORLAR

Verileri inceleyen uzmanlar, tesislerin tekrar çalışmaya başladığına dair kanıtlar olduğunu duyururken hazırlanan raporda, “Temmuz ayının başından beri, reaktörün çalışmasında büyük öneme sahip olan soğutucu suyun tahliye edilmesi gibi hareketlilikler yaşanıyor. Yongbyon reaktörü Aralık 2018’den Haziran 2021’in başına kadar aktif değildi” ifadesini kullandı.

Raporda ayrıca nükleer reaktörün yakınındaki ayrı bir laboratuvarda da hareketlilik olduğu ve burada da plütonyumun ayrılma  sürecinin gerçekleştiği aktarıldı.

Müfettişleri ülkeden 2009 yılında ayrılan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, “Bu gelişmeler endişe verici ve açıkça BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının ihlali anlamına geliyor” dedi.

ABD merkezli medya kuruluşu Wall Street Journal’a konuşan Beyaz Saray’dan bir yetkili de rapor hakkında yorumlar yaptı. Bu gelişmeden dolayı endişeli olduğunu söyleyen yetkili, “Bu rapor bize Kore’yi nükleerden arındırmak için diyalog ve diplomasiye acilen ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

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