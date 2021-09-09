Kuzey Kore’den koruyucu kıyafetli geçit töreni

Kuzey Kore yönetimi, başkent Pyongyang’da ülkenin 73’üncü yılını kutladı… Ülkenin lideri Kim Jong-un bizzat takip ettiği etkinlikte savaş uçakları yer alırken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Kore yönetimi, başkent Pyongyang’da ülkenin 73’üncü yılını kutladı… Ülkenin lideri Kim Jong-un bizzat takip ettiği etkinlikte savaş uçakları yer alırken dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un etkinlikte krem rengi bir takım elbise tercih etti.

Corona virüsü vakalarının “resmi olarak” tespit edilmediği ülkede geçit töreni sırasında nükleer balistik füzenin kullanılmaması dikkat çekerken binlerce askerin turuncu renkli özel koruyucu kıyafetle yürüyüş yaptığı görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Bazı geleneksel füzelerin araçlar tarafından çekilerek gösterildiği geçit töreninde Kim Jong-un bir konuşma yapmaması da dikkat çekti. Kim Jong-un, geçen yıllarda geçit törenini izleyen vatandaşlarına konuşma yapmıştı.

Geçit töreninde havai fişek gösterisi de gerçekleşti.

Kim Jong-un geçen yıl aynı törende ülkenin asker ve savunma sanayi teknolojileri ile ilgili bilgiler vermişti. O dönemde Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeleri de görücüye çıkarmıştı.

Devlet televizyonunun turuncu koruma kıyafetli askerlerin geçit törenini yayınlamaması ise uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. İngiliz The Guardian, “Normalde devlet televizyonu etkinliği canlı yayınlamıyordu. Fakat daha sonra etkinlik yayınlanırdı. Bu sefer yayınlanmadı” hatırlatmasını yaptı.