 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.223
  • Altın 145,437
  • Dolar 3,6918
  • Euro 3,9111
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Kuzey Kore'den "nükleer savaş" uyarısı

» »
Kuzey Kore'den "nükleer savaş" uyarısı
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar nedeniyle bölgede "nükleer savaşın eşiğine gelindiği" uyarısı yaptı.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Ja Song Nam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektupta, ABD'nin 1 Mart'tan bu yana Güney Kore ile yürüttüğü ortak tatbikatlarda, nükleer uçak gemileri, denizaltılar ve bombardıman uçakları ile hayalet uçaklar kullandığını belirtti.

Kore Yarımadası'nda "nükleer savaşın eşiğine gelindiği" ve ABD ile Güney Kore'nin yürüttüğü ortak askeri tatbikatların Kore Yarımadası ve kuzeydoğu Asya'yı "nükleer felakete" sürükleyebileceği uyarısında bulunan Ja, ABD'nin ortak askeri tatbikatlarının BM Güvenlik Konseyinde görüşülmesi çağrısında bulundu.

Ja, Kuzey Kore'nin talebinin geçmişte olduğu gibi reddedilmesi durumunda, BMGK'nin ABD'nin "siyasi aracı" olduğunun bir kez daha kanıtlanacağını savundu.

“ABD VE JAPONYA'DAN BMGK'YA ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI”

Öte yandan, Kuzey Kore'nin 4 balistik füze denemesinin ardından ABD ve Japonya da BM Güvenlik Konseyine acil toplanma çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklayan BMGK, 2006'dan bu yana nükleer faaliyetleri sebebiyle bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çin savunma bütçesini artıracak05 Mart 2017 Pazar 13:18
  • Biriktirdiği tonlarca porno derginin altında kalan adam öldü04 Mart 2017 Cumartesi 20:20
  • Çin'in savunma bütçesi yaklaşık yüzde 7 artacak04 Mart 2017 Cumartesi 12:34
  • ABD, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğini masada tutuyor03 Mart 2017 Cuma 13:10
  • Çin deney uydusu fırlattı03 Mart 2017 Cuma 12:40
  • Çinli kadın altı gün arayla iki kez doğum yaptı03 Mart 2017 Cuma 09:22
  • Etiyopya'daki Rönesans Barajı'na saldırı02 Mart 2017 Perşembe 13:43
  • Malezya, Kuzey Kore vatandaşlarına vizesiz seyahati kaldırdı02 Mart 2017 Perşembe 11:23
  • Çin'in zombi fabrikaları ve hayalet şehirleri28 Şubat 2017 Salı 12:38
  • Kıyıya vuran gizemli yaratık görenleri şaşkına çevirdi27 Şubat 2017 Pazartesi 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti