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Kuzey Kore’den ‘tanımlanamayan füze’ denemesi

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore’nin denize tanımlanamayan bir füze ateşlediğini söyledi.
Kuzey Kore’den ‘tanımlanamayan füze’ denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore’nin denize tanımlanamayan bir füze ateşlediğini söyledi.

Fırlatmayı ilk bildiren Japonya sahil güvenliği olurken, ateşlenen füzenin, potansiyel olarak bir balistik füze olabileceğini söyledi, ancak henüz konuyla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı.

‘BALİSTİK’ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Kuzey Kore, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in Kore yarımadasını birbirine bağlayacağı umulan demiryolu açılışına katılmasından yalnızca birkaç saat önce doğu kıyısından balistik olduğundan şüphelenilen bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada TSİ 0110’da Kuzey Kore’nin doğu kıyısından atılan füzenin denize düştüğü belirtildi. Güney Kore ulusal güvenlik kurulu olağanüstü toplandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIMLARI

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore’nin balistik ve nükleer silah denemelerini yasaklıyor.

Buna rağmen denemelere devam eden Kuzey Kore’ye uluslararası yaptırımlar uygulanıyor.

Onaylanırsa, bu, Pyongyang tarafından bu yıl gerçekleştirilen ilk deneme olacak.

Japonya tarafından yapılan açıklamada, “Güney Kore ve ABD istihbaratı daha fazla ayrıntı için yakından analiz ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, bir Reuters raporuna göre şüpheli balistik füzenin yaklaşık 500 km hızla uçtuğunu söyledi, ancak bir uzmana göre bunu doğrulamanın hala bir yolu yok.

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