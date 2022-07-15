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Kuzey Kore’den Ukrayna’ya: Kararımızı sorgulama hakkınız yok

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Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı alan Kiev yönetiminin Pyongyang'ın kararını sorgulama hakkı olmadığı belirtildi.
Kuzey Kore’den Ukrayna’ya: Kararımızı sorgulama hakkınız yok

Kuzey Kore’nin tek taraflı olarak Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk’ı tanıması üzerine Kiev’in tepki olarak Pyongyang ile diplomatik ilişkileri kesmesiyle başlayan kriz devam ediyor.

Kuzey Kore devlet haber ajansına konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ukrayna’nın devletler arası ilişkilerde tarafsızlık ve adalete oldukça aykırı eylemlerde bulunduğunu savunarak, “Kiev’in, Pyongyang’ın egemenliğin meşru kullanımı kapsamındaki kararını sorgulama hakkı ve niteliği yoktur” ifadelerini kullandı. Sözcü, Kiev’in tutumunun ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik “mantıksız, yasadışı ve düşmanca” politikası ile uyumlu olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tek taraflı bağımsızlığını tanıma kararı almıştı. Kararı “Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi, Ukrayna Anayasası, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak” niteleyen Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Pyongyang ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

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