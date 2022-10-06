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K﻿uzey Kore'den yeni füze denemesi: İki haftada toplam 10 füze fırlattı

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K﻿uzey Kore bu sabah iki balistik füze daha fırlatarak, iki hafta içinde yaptığı izinsiz denemelerin sayısını altıya çıkardı. Bu denemelerde toplam 10 füze fırlattı.
K﻿uzey Kore'den yeni füze denemesi: İki haftada toplam 10 füze fırlattı

P﻿yongyang denemelerin, ABD ve Güney Kore'nin birlikte devam ettikleri askeri tatbikatlara cevaben yapıldığını açıkladı.

Kuzey Kore, Salı günü Japonya üzerinden Pasifik Okyanusu'na orta menzilli bir balistik füze denemesi yapmış, bu Japonya'nın kuzeyinde büyük panik yaratmıştı.

B﻿unun üzerine ABD ve Güney Kore dün dört kısa menzilli füzenin Japon Denizi'ndeki hedefleri başarıyla vurduğunu söyledi.

A﻿ncak Güney Kore yapımı daha uzun menzilli bir füze denemesi başarısız oldu.

Y﻿etkililer bu tatbikatın, "Pyongyang'dan yapılan provokasyonları" durdurmak için yapıldığını ekledi.

P﻿yongyang'ın 5 yıl aradan sonra Japonya üzerinden yaptığı attığı füze nedeniyle, ABD'nin çağrısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı.

T﻿oplantıda ABD; Rusya ve Çin'i, Kuzey Kore'yi daha sert yaptırımlardan korumaya çalışmakla suçladı.

Ç﻿in ve Rus delegasyonları ise, diyaloğun cezadan daha iyi olduğunu savundu.

İ﻿ki aydır ABD, Güney Kore ve Japonya, olası bir Kuzey Kore saldırısını önleme ve yenme amacıyla bir dizi ortak askeri tatbikat yapıyor.

K﻿uzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu tatbikatları bir savaş hazırlığı olarak görüyor. Pyongyang'dan yapılan açıklamada ABD, "Kore yarımadasındaki askeri tansiyonu artırmakla" suçlandı.

A﻿skeri tatbikatları sürdüren ABD ise, yasaklanmış füze denemeleri ile "güvenlik tatbikatlarının" eş değer olmadığını belirtti.

A﻿BD ayrıca USS Ronald Reagan uçak gemisini de Kore yarımadası yakınına konuşlandırdı.

G﻿üney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin bugünkü füze denemelerinden ilkinin sabah 06:00 civarında yapıldığını; yaklaşık 350 km yol kat eden füzenin maksimum 100 km irtifada seyrettiğini belirtti.

Menzili yaklaşık 800 km olan ikinci füze de yaklaşık 50 km irtifada seyretti.

Bölgedeki son hareketlenme, Kuzey Kore'nin sonunda nükleer silah denemesi yaptığı 2017 yılında yaşananları hatırlatıyor.

O﻿ dönemde de Kuzey Kore, Japonya üzerinden iki füze denemesi yapmıştı ve Pyongyang ile Washington arasında bir diyalog yoktu.

N﻿ükleer silah tehlikesi

U﻿ydu görüntüleri Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme sahalarındaki tünelleri de yenilediğini gösteriyor.

P﻿yongyang 2018'de, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde kısa süreli olarak yaşanan diyalog sırasında, buraları yıktıklarını iddia etmişti.

B﻿una ek olarak Kuzey Kore geçen ay da nükleer kanunlarında değişikliğe gitti ve Kim Jong-un ülkenin "tartışılmaz şekilde nükleer güç" olduğuna dair kanunu imzaladı.

T﻿üm bu gelişmeler Kuzey Kore'nin 7. nükleer denemesini yapacağı endişelerini beraberinde getiriyor.

U﻿zmanlar bu denemenin, bu ay sonunda Çin'de yapılacak Komünist Parti Kongresi ile Kasım ayı başında ABD'deki ara seçimler arasında kalan 3 haftalık süreçte yağılabileceğini tahmin ediyor.

 

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