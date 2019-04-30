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Kuzey Koreli sunucu hava durumunu ilk kez ayakta sundu

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Kuzey Kore devlet televizyonu, yıllardır değişmeyen, katı tarzıyla bilinen haber bülteninin hava durumu bölümünde büyük değişiklikler yaptı.
Kuzey Koreli sunucu hava durumunu ilk kez ayakta sundu

KCTV'de ilk değişiklik, Cuma günkü bülten sonrası hava durumu sunumunda görüldü.

Sunucu, hava durumunu oturduğu yerden sunmak yerine, Kore Yarımadası'nı gösteren büyük bir ekranın önünde ayağa kalktı.

Hava durumunu bölge bölge açıklarken el ve kol hareketleri de yaptı.

Sesi her zamanki dramatik tonundan farklı, daha yumuşaktı.

Cuma günü ilk kez ayakta hava durumunu anlatan sunucu, Kuzey Kore seyircisinin daha önce bu ekranda görmediği bir teknolojiyi de kullanarak bir sonraki görüntüye geçmek için ekrana dokundu.

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İleri teknoloji denemesi

Kuzey Kore devlet kanalı KCTV, bir süredir haber bültenlerinde kullanmak üzere yeni teknolojiler deniyor. Bu sebeple Cuma günkü yayın, birçokları için sürpriz olmadı.

Mart ayında da ekonomi haberlerinde revizyona gidilmiş, hızlandırılmış videolar, grafikler ve insansız hava araçlarından gelen görüntüler kullanılmıştı.

Bu değişimde de Cuma günkü hava durumu sunumunda olduğu gibi spiker ayaktaydı.

Ancak yeni tarz sadece bir gün denenmişti. Ertesi gün bülten eski haline dönmüştü.

Uzmanlara göre bu denemeler, Kuzey Kore'nin haber bültenleri için sürdürdüğü yayın politikasını tamamen değiştirebileceği anlamına gelebilir. Tüm dünyaya, istediği zaman teknolojiyi kullanabileceğini göstermek istiyor da olabilirler.

Kuzey Kore Teknoloji bloğu yazarı Martyn Williams, Kuzey Kore'ye, yurt dışından kaçan yollarla getirilen harici belleklerin içinde yabancı filmlerin ve Güney Kore yapımı televizyon programlarının sokulduğunu, bu sebeple KCTV'nin bir rekabet anlayışıyla bu değişikliklere gitmiş olabileceğini söylüyor:

"İnsanlar çok daha renkli sunumları görmeye artık alıştı, bu da Kuzey Kore televizyonlarını fazlaca durağan ve sıkıcı yapıyor. Kuzey Kore televizyonu da artık gelişmek, kendisini daha ilgi çekici hale getirmek ve insanların dikkatini çekmek zorunda olduğunun farkında."

Cuma günü görülen bu değişikliğin devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu denemelerin gelecekteki daha büyük değişimlerin ilk adımları olduğu tahmin ediliyor.

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