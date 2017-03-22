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Kuzey Kore'nin füze denemesi başarısız oldu

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Kuzey Kore'nin füze denemesi başarısız oldu
Kuzey Kore'nin başarısız bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

ABD Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada, "füzenin fırlatıldıktan sonra saniyeler içinde patladığı" belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri de Kuzey Kore'nin liman kenti Wonsan'dan gerçekleştirdiği füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı.

Yetkililer, füzenin türünün araştırıldığını kaydetti.

"Devrim niteliğinde buluş" olarak nitelendirilen roket motorunu test etmişti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) hafta sonu yer alan haberde, Pyongyang yönetiminin "devrim niteliğinde buluş" olarak nitelendirdiği yeni nesil roket motorunun başarıyla test edildiği duyurulmuştu.

Yüksek itiş gücüne sahip yeni nesil roket motorunun denemesinin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılımıyla Sohae fırlatma tesisinde yapıldığı belirtilmişti. Yeni nesil roket motorunun, Kuzey Kore uzay ve uydu fırlatma programlarında kullanılacağı kaydedilmişti. 

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